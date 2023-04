Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei der Haushaltsdebatte des Verbandsgemeinderats Edenkoben am Donnerstag in Gommersheim wurde deutlich, wie wichtig eine Öffnung des Edesheimer Freibads in der kommenden Saison wäre – trotz Corona. Der politische Wille ist jedenfalls da.

Geringe Schulden, eine historisch niedrige Umlage, hohe Steuereinnahmen – einstimmig hat der Verbandsgemeinderat den Etat für das kommende Jahr beschlossen. Bürgermeister Olaf Gouasé