Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Kampf um den Erhalt des Therapeutischen Reitens in Herxheim könnte von Erfolg gekrönt sein. Der Verein möchte das Angebot für Menschen mit Behinderung in Zukunft wieder auf eigene Faust unterbreiten – notfalls an anderer Stelle im Ort. Die Lebenshilfe-Funktionäre haben sich aus dem Vorstand zurückgezogen. Warum?

Die Nachricht über das drohende Ende des Therapeutischen Reitens in Herxheim hat viele Gemüter erregt. Jetzt scheint Hoffnung zu keimen. Die hat jedenfalls der neue Vorsitzende