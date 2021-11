Der Ortsgemeinderat will extremen Wettereignissen mit teilweise verheerenden Schäden vorbeugen. Dazu wurde beschlossen, für verschiedene gemeindeeigene Gebäude sogenannte Elementarversicherungen abzuschließen. Diese decken beispielsweise die Kosten bei Überschwemmungen, Überflutungen, Rückstaus, Erdrutschen und Schneedruck. Unter anderem werden das Bürgerhaus in Billigheim, das Vereinshaus in der Marktstraße, das Dorfgemeinschaftshaus Ingenheim, das Obere Tor, das Vereinsheim Mühlstraße und die Friedhofshallen in Billigheim, Ingenheim und Mühlhofen versichert. Voraussetzung für den Abschluss der Versicherung ist der Einbau einer Rückstauklappe in den betreffenden Anwesen, wobei Gebäude ausgenommen sind, die über keinen Kanalanschluss verfügen und auch solche, bei denen das Niveau des Anschlusses oberhalb des Kanals liegt.