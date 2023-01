Die Edesheimer müssen in Kürze bis Jahresende auf ihren Einkaufsmarkt verzichten. Er muss für einen Neubau weichen. Im Ort wird derweil versucht, für mobil eingeschränkte Menschen eine Alternative zu schaffen. Auch bei der Post-Filiale gibt es Neues.

Die Baustelle im nördlichen Bereich von Edesheim ist längt verschwunden. Die Ortsdurchfahrt und die Gehwege sind bereits ausgebaut, gearbeitet wird inzwischen an der anderen Ecke des Dorfes. Und doch werden in Kürze in der Nähe der Tankstelle Abrissbagger zu sehen sein. Genauer auf dem Gelände des Edeka-Kissel-Markts. Menschen aus Edesheim und Umgebung sollen künftig in einem Neubau ihre Einkäufe tätigen. Im Dezember soll Wiedereröffnung gefeiert werden, teilt die Kissel-Unternehmensgruppe auf Anfrage der RHEINPFALZ mit.

Das Unternehmen verweist darauf, dass es mitten in der Planung des Projektes stecke und deshalb keine genauen Angaben zum Neubau machen könne. Es bestätigt allerdings, dass der neue Markt mit einer Verkaufsfläche von 12.000 Quadratmeter genehmigt wurde.

Wann der Altbau abgerissen wird

Die Abrissarbeiten werden nach Angaben des Unternehmens Ende des Monats sein. Der Markt schließt aber bereits am 19. Januar. Damit insbesondere mobil eingeschränkte Edesheimer in den kommenden Monaten nicht auf der Strecke bleiben, möchte die Gemeinde Abhilfe schaffen. Das teilt Ortsbürgermeisterin Sigrid Schwedhelm-Schreiner (FWG) auf Anfrage mit. „Aktuell bemühen wir uns gemeinsam mit der Verbandsgemeinde, den Bürgerbus für Einkaufsfahrten einzusetzen.“

Es gibt zwar bereits feste Tage in der Woche, an dem Bürger zu bestimmten Zielen wie Einkaufsmärkten, Ärzten oder Bankinstituten gefahren werden. An diesen beiden Tagen steht das Angebot allerdings für alle Menschen aus der Verbandsgemeinde Edenkoben offen. Zumal die Fahrten gut ausgebucht sind, wie der zuständige erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Eberhard Frankmann (CDU), mitteilt. Deshalb soll ein fester Termin speziell für die Einkaufsfahrten gefunden werden. Das Ziel wäre dann Edenkoben.

Ehrenamtliche gesucht

Laut Frankmann muss noch die Organisation dieser zusätzlichen Fahrten geklärt werden: ob der Bürgerbus montags oder mittwochs an einem festen Treffpunkt in Edesheim und Zeitpunkt losfährt oder ob die Einkaufsfahrt zuvor gebucht werden muss. Damit die Idee aber überhaupt in die Tat umgesetzt werden kann, wird noch Unterstützung benötigt. Gesucht werden Ehrenamtliche aus Edesheim und Umgebung, die sich hinter das Steuer setzen. „Dadurch, dass die Fahrten über das ganze Jahr gehen sollen, wird Verstärkung benötigt“, sagt Frankmann

Fest steht dagegen, dass die Post-Filiale auch für die Dauer der Bauarbeiten im Ort bleiben wird. Dafür hat Betreiberin Sonja Meier Container angemietet, die sie entgegen der ursprünglichen Idee nicht auf dem Baron-von-Holbach-Platz am Rathaus aufstellt. Dort reiche der Platz nicht aus, sagt Meier. Die Suche nach einer Ausweichmöglichkeit war dennoch erfolgreich. Sie wird das Provisorium wenige Tage nach der Schließung des Einkaufsmarktes auf dem Gelände des Gartencenters beziehen, das sich unweit des Marktes befindet. Auch die Bäckerei Reuther werde dort ihre Backwaren weiter vertreiben.

Unklar ist derweil, ob sie in den Containern auch ihre Lotto-Toto-Annahmestelle einrichten kann. Dafür bedürfe es einer Genehmigung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), sagt Meier. Generell habe sie allein bei der Ummeldung des Gewerbes Mühe und Kosten auf sich nehmen müssen, damit sie weiter im Ort tätig sein kann. Hinzu kommen die Anschaffungskosten für die Container, die sich auf rund 1000 Euro belaufen.

Info

Interessierte, die ehrenamtlich mit dem Bürgerbus die Einkaufsfahrten in Edesheim übernehmen möchten, melden sich bei Siegfried Heinz unter Telefon 06345 959744 beziehungsweise per E-Mail an siegfried_Heinz@web.de oder schreiben an gemeinde@edesheim.de.