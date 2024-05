Während des Stadtfestes von 8. bis 12. Mai präsentiert die Aktivengruppe des Bad Dürkheimer Kunstvereins im Hans-Pfau-Haus künstlerische Arbeiten rund um das Thema Natur. Der Titel „Achtung vor Natur“ ist dabei durchaus mehrdeutig.

Gemeint ist damit sowohl Hoch-Achtung und Bewunderung vor den Leistungen der Natur, als auch die Be-Achtung der Gefahren, die von der Natur ausgehen können, und die detaillierte Beob-Achtung der Natur, die die Kunst von jeher bestimmt hat.

So werden organische Materialien konserviert, etwa in einer Installation von Salvatore Perna oder einer Materialcollage von Henning Bauer, oder wieder aufbereitet wie bei Viola Rudel und Sandrina Schwab mit selbstgeschöpftem Papier aus vegetativen Bestandteilen. Es wird angedeutet, wie der Mensch seine Umgebung verändert, etwa im Gemälde „Distressed“ von Anna Christina Schild. Zerstörung und Reparaturversuche der Natur werden thematisiert im Acrylbild „Alter Schuppen“ von Marion Wündisch oder in Gisela Bauers Mischtechnik „Netzwerk Natur“. Schließlich gibt es Werke von Carla Schwind, Monika Eisenbarth und Karin Steinhard, die die menschenleere Landschaft als Natur pur zeigen, während die Sandsteinskulptur„Sintflut“ von Mathias Nikolaus und die Materialcollage „Inseln“ von Maria Busch die Sinne für geologische und geografische Erscheinungen sensibilisieren.

Die Ausstellung

Eröffnet wird die Ausstellung der Kunstaktiven des Kunstvereins am Mittwoch, 8. Mai, um 17 Uhr im Hans-Pfau-Haus, Römerstraße 23, schräg gegenüber dem Haus Catoir. Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag, 9.-12. Mai, 16 –19 Uhr.