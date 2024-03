Der Dorfladen „Weck und Ebbes“ in Hainfeld wird Ende des Monats die Türen schließen. Am Samstag, 30. März, wird der Verein letztmals Gäste bedienen. Die Verantwortlichen ziehen nach drei Jahren die Reißleine. Die Umsätze seien zu gering, um auf gesunden Füßen stehen zu können, hatte der Vorstand im Gespräch mit der RHEINPFALZ Anfang Februar den Rückzug begründet. Ausgelöst durch den folgenden Bericht meldeten sich mehrere Interessenten, die den Dorfladen fortführen wollten. „Inzwischen können wir sagen, es geht weiter“, teilt der Vorstand mit. Familie Höfer wird das Geschäft mit einigen Veränderungen fortführen. „Das klassische Modell bleibt erhalten“, sagt Michael Höfer. Der 38-Jährige ist gebürtig aus Landau und wohnt mit seiner Frau und den drei Kindern in Hainfeld. Der ehemalige Soldat war nebenher in der Eventgastronomie tätig, seine Frau sei im Einzelhandel beschäftigt. Zusammen wagen sie ab dem 15. April den Neustart des Ladens im Ortskern. Die Öffnungszeiten sollen wieder ausgedehnt werden, weshalb er sich noch auf Personalsuche begeben werde.