Die Planungsphase für Breitbandausbau für Niederotterbach ist beendet. Das teilt die Deutsche Glasfaser GmbH mit. Es haben sich genügend Haushalte gemeldet, die einen schnelleren Internetanschluss wünschen.

Dadurch rollen in Kürze die ersten Baumaschinen an, um das Glasfasernetz in der Gemeinde auszubauen. Im ersten Schritt werden sukzessive die Leerrohre in die Straßen eingebracht. Sobald diese verlegt sind, werden die Glasfasern eingeblasen. Die Deutsche Glasfaser weist darauf hin, dass es bei den Tiefbauarbeiten notwendig ist, geöffnete Stellen in Asphalt oder Pflasterung provisorisch zu schließen, beispielsweise mit Pflastersteinen, da in dem Bereich gegebenenfalls ein weiteres Mal gearbeitet werden muss. Erst nach Ende der Bauarbeiten werden die Stellen verdichtet, geschlossen und von der Gemeinde abgenommen.

Vor Beginn der Bauarbeiten in einer Straße werden die Anlieger frühestmöglich mit einer Information im Briefkasten über den Termin informiert. Die Mitarbeiter des Baubüros von Deutsche Glasfaser in Bad Bergzabern, Neubergstraße 2a, stehen für Fragen und Anregungen zum Bau sowie zu vertraglichen Themen zur Verfügung. Das Baubüro hat dienstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Am 15 und 22. Juni bleibt das Baubüro geschlossen.