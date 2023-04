Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Anfang vergangener Woche darf in Rheinland-Pfalz wieder campiert werden. Deshalb hat auch der Campingplatz in Ingenheim seine Pforten wieder geöffnet. Der Andrang ist enorm. Der Toilettengang ist jedoch etwas komplizierter als in Nicht-Corona-Zeiten.

Ein lauer Morgen im Mai: Leichter Wind streicht durch die Bäume, die das Ufer des Klingbachs säumen. Direkt nebenan befindet sich das Gelände des Ingenheimer Campingplatzes. Auch dort herrscht