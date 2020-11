In diesen Tagen wird mit dem Bau einer neuen Rettungswache der DRK-Rettungsdienst Südpfalz GmbH in Herxheim begonnen. Die neuen Räumlichkeiten in der St. Christophorus Straße sind notwendig geworden, da der Platz in der bisherigen Feuerwache nicht mehr ausreicht und eine Erweiterung dort nicht möglich war.

„Durchschnittlich 2000 Rettungseinsätze werden jährlich in Herxheim gefahren. Um die Versorgung auch künftig aufrecht zu erhalten, bauen wir direkt neben dem Waldstadion eine neue sogenannte „Kleine Rettungswache„. Am Standort wird ein Rettungsmittel vorgehalten und eine Erweiterungsoption berücksichtigt“, so Landrat Dietmar Seefeldt in seiner Funktion als DRK- Aufsichtsratsvorsitzender.

Die Baukosten für die Rettungswache betragen rund 1,2 Millionen Euro. Davon werden 75 Prozent der förderfähigen Kosten durch den Landkreis Südliche Weinstraße finanziert. Auch die Ortsgemeinde Herxheim übernimmt im Rahmen der Finanzierung Kosten von 175.000 Euro. Bürgermeisterin Hedi Braun freute sich, dass die Notfallversorgung in Herxheim nun noch besser und schneller erfolgen könne.

Auch DRK-Geschäftsführer Jürgen See dankte den Geldgebern und freut sich, dass mit dem Bau eine gute, flächendeckende medizinische Versorgung sichergestellt werden kann: „Mit dem Neubau schaffen wir eine tolle und moderne Betriebsstätte für unsere Mitarbeiter auf dem aktuellen Stand der Technik“, betonte der Geschäftsführer.