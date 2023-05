Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass die Freibäder in Bad Bergzabern und Steinfeld in diesem Sommer geöffnet werden, scheint sicher. Wann es so weit sein wird, steht noch nicht fest. Darüber soll nun der Verbandsgemeinderat entscheiden. Dabei schien doch alles schon geregelt.

Bad Bergzabern. Viel wollte Verbandsbürgermeister Hermann Bohrer (SPD) in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag zur Öffnung der Freibäder in Bad Bergzabern und Steinfeld