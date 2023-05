Vor fast zwei Jahren wurde eine Schautafel mit einer großen Baumscheibe auf der Naturerlebnisstätte Bambergerhof der Christlichen Pfadfinder Breitenbach errichtet. Nun gibt es eine weitere im Ort.

Der Breitenbacher Volker Meyer hatte damals die Idee für die Schautafel am Bambergerhof zum Thema „Das Leben eines Baumes oder was unsere Erde alles in 125 Jahren aushalten musste“. Nun wurde in der Ortsmitte am Kindergartenweg – zwischen Wasgau-Markt und Kindergarten – eine zweite Schautafel mit Baumscheibe aufgestellt. Die Scheibe stammt von derselben 125 Jahre alten Lärche, die vor zwei Jahren in Konken gefällt wurde.

Auf der neuen Tafel können sich Interessierte über die Dorfentwicklung informieren. Für das Jahr 1904 ist beispielsweise aufgeführt: „Wasserleitungen werden verlegt – Hausanschlüsse für 180 Häuser bereitgestellt.“ Zwei Jahre später wurden zwei neue Schulhäuser eingeweiht, und im Jahr 1920 habe Friedrich Eisenbeis das erste Auto in Breitenbach gekauft – eines der Marke „Brennabor“.

Spenden gesammelt

Erneut war Meyer die treibende Kraft bei dem Projekt. Er betont, es seien von Anfang an zwei Schautafeln geplant gewesen. Allerdings seien im Rahmen der „Ehrenamtlichen Bürgerprojekte“ der Lokalen Arbeitsgruppe Westrich-Glantal lediglich 2000 Euro aus EU-Mitteln eingegangen, was nicht einmal für eine Schautafel ausgereicht habe, sagt das Vorstandsmitglied der Christlichen Pfadfinder Breitenbach. Meyer begab sich auf die Suche nach Spendern, letztlich seien dadurch 3600 Euro zusammenkommen – genug, um auch die zweite Schautafel aufzustellen.