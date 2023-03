Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Just in den Tagen, an denen auf dem Weltklimagipfel in Glasgow darum gerungen wird, die Treibhausgasemissionen zu drosseln, wird auf der Breitenbacher Gemarkung eine Schautafel errichtet, die illustriert, welchem Raubbau die Natur seit 125 Jahren ausgesetzt ist und mit welchen Trippelschritten darauf reagiert wird.

Der Standort der Info-Tafel befindet sich am Rand der Naturerlebnisstätte Bambergerhof der Christlichen Pfadfinder Breitenbach. Für Spaziergänger und Wanderer, die auf dem nahen Bergmannsbauern-Weg