Wie die Vandalen haben zwei Jugendliche im Sportheim der SG Blaubach-Diedelkopf in Ruthweiler gewütet. Laut Polizei waren ein 15- und ein 17-Jähriger am Sonntagabend gegen 18 Uhr in das Gebäude eingebrochen. Die Einrichtung im Sportheim haben sie dabei schwer beschädigt. Der Einbruch wurde bemerkt und der Polizei gemeldet. Die herbeigeeilten Beamten stellten die Täter noch im Sportheim und nahmen sie vorläufig fest. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Mehrere Strafverfahren gegen die Jugendlichen wurden eingeleitet. Anschließend wurden sie ihren Eltern überstellt.