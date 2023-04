Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kurz bevor die Rauchschwalben am ehemaligen CJD-Gestüt in Roßbach ihren Nachwuchs großgezogen haben, wurden an dem Bau Eternit-Dachplatten entfernt. Dieser Eingriff kommt bei den Tierschützern im Kreis Kusel gar nicht gut an, störe er doch die Vögel. Inzwischen ist auch die Obere Naturschutzbehörde mit dem Fall befasst.

Nur noch Dachlatten schützten die Nester vor Sonne und Regen, moniert Christine Fauß, Vorsitzende des Tierschutzvereins Kusel. Die Vögel seien Wind und Wetter ausgesetzt.