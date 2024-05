Das Fahrzeug eines Verkehrsteilnehmers ist am Dienstagvormittag auf der Kreisstraße zwischen Nußdorf und Frankweiler in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann den Wagen aufgrund eines technischen Defekts bereits am Straßenrand geparkt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Am Auto und an der Fahrbahndecke entstand Sachschaden.