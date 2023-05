Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Körborn sollen oberhalb des Friedhofs an der Schlosshöhe zehn neue Bauplätze entstehen. Darauf hat sich der Gemeinderat am Montagabend verständigt. Laut Ortsbürgermeister Marcel Müller gibt es auch schon eine Reihe von Interessenten.

Für das Neubaugebiet hat die Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-Altenglan einen ersten Entwurfsplan erstellt. Demnach soll das Areal rund 8800 Quadratmeter groß sein. In dem Entwurf