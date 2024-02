Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erinnern Sie sich noch an Ihren siebten Geburtstag, liebe Leserinnen und Leser? So richtig, mit Details? Bei mir stehen die Chancen da wohl in ein paar Jahren deutlich besser. Immerhin kann ich erst heute zum siebten Mal so richtig Geburtstag feiern. Wer an einem 29. Februar geboren wurde, kommt schließlich nur alle vier Jahre in den Genuss.

An zurückliegenden Schalttagen erblickten Kinder im Vergleich zu anderen Tagen deutlich seltener das Licht der Welt. Zumindest in Rheinland-Pfalz. Das zeigen die Daten des Statistischen Landesamtes.