Erneut sind Wahlplakate in Kusel Ziel von Vandalen geworden. Nachdem vor wenigen Wochen Wahlwerbung des AfD-Bewerbers Marco Staudt vor allem in der Fritz-Wunderlich-Straße Ziel von Sprayern geworden sind, waren die Zerstörer dieses Mal parteiübergreifend am Werk. Unter anderem am Walkmühlweiher sind offenbar am Samstagabend Plakate ganz unterschiedlicher Parteien heruntergerissen worden. Einige der Plakate wurden am Folgetag wieder aufgestellt, doch prompt in der Nacht zum Montag erneut heruntergerissen und zum Teil zerstört.