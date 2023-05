Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Volksbank Glan-Münchweiler hat ihr Geschäft in den vergangenen Jahren stetig ausgebaut. Damit einher geht ein Mehrbedarf an Platz. Räume in anderen Orten zu mieten, ist nicht gewollt, für ein Neubau in der Bahnhofstraße kein Platz. Dennoch könnte eine Lösung in unmittelbarer Nachbarschaft liegen.

Im Hauptsitz der Volksbank Glan-Münchweiler wird derzeit ordentlich gewerkelt. Nachdem Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt hatten, hat sich die Chefetage der Bank dazu entschlossen,