Bei der Kommunalwahl am 9. Juni will die rheinland-pfälzische SPD nach den Worten ihres Vorsitzenden Roger Lewentz den Abstand zur CDU verringern. Vor fünf Jahren lag das landesweite Ergebnis der SPD bei 22,6 Prozent, die CDU holte 31,1 Prozent. Eine klare Absage formuliert die Partei in ihren Kommunalpolitischen Leitlinien an eine Zusammenarbeit mit der AfD.

