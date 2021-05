Die Bewohner der Flüchtlingseinrichtung auf dem Windhof werden in den nächsten beiden Wochen geimpft. Das hat Einrichtungsleiter Martin Ziemer auf Anfrage mitgeteilt. Die Impfpläne hatten sich mehrfach verschoben. Zuletzt dauerte auch die Bürokratie.

Sammeleinrichtungen gehören in die Priorität zwei, ihre Mitarbeiter und Bewohner sind also schon seit vielen Wochen impfberechtigt. Allerdings hatte sich die geplante Impfung unter anderem deshalb verzögert, weil der Impfstoff von Johnson & Johnson vorübergehend nicht zugelassen war. Johnson & Johnson hat den Vorteil, dass eine einzige Impfung reicht für den Schutz. Diesen Impfstoff präferiert das Land für Impfungen in den Einrichtungen, weil es zum Teil schwer werden könnte angesichts der Verteilung der Flüchtlinge auf die Kommunen, diese für zwei Impftermine zu organisieren.

Inzwischen ist nach Angaben von ADD-Sprecherin Eveline Dziendziol in der Einrichtung in Trier bereits geimpft. In dieser Woche steht Hermeskeil auf dem Plan.

Für Kusel hat es laut Ziemer allerdings nochmals eine Verzögerung gegeben. Denn erst zehn Tage nach Meldung an die zentrale Impfdokumentation des Landes habe er nun die Unterlagen inklusive mehrsprachiger Aufklärungsbögen erhalten. In den nächsten Tagen werden er und die Mitarbeiter nun auf alle impfberechtigten Bewohner zugehen, sie nochmals informieren und final ihre Impfbereitschaft abfragen. Bis Wochenende, so hofft Ziemer, will er nach Mainz melden können, dass die Kuseler Afa nun impfbereit sei. Danach könne es noch ein bis zwei Wochen dauern bis zu einem Impftermin durch mobile DRK-Impfteams.

Impfbereitschaft steigt

Aktuell leben laut Ziemer 358 Asylsuchende auf dem Windhof – die Zahlen können täglich leicht differieren. Von diesen sind, nach Abzug unter anderem von Kindern und Schwangeren, 270 impfberechtigt. 137 haben laut Ziemer bereits fest zugesagt, sich impfen zu lassen. Er geht aber von einer Impfquote von mindestens 65 Prozent aus.

Die Impfbereitschaft hatte vor allem wegen in Videos verbreiteten Falschnachrichten erheblich gelitten. Unter anderem war in diesen Fakes die Rede davon, die Asylbewerber würden geimpft, damit sie anschließend umgehend abgeschoben werden könnten. Zudem dienten die Asylbewerber als Testobjekte für die deutsche Bevölkerung, ob die Impfstoffe Nebenwirkungen hätten. Inzwischen haben das Robert-Koch-Institut mit Aufklärungsbögen in Landessprache sowie Mitarbeiter in direkten Gesprächen gegengesteuert.

Tatsächlich ist eine schnelle Impfung auch im Interesse der Bevölkerung im Landkreis Kusel. Denn schon einmal hat ein Corona-Ausbruch in der Afa, wo das Abstandhalten nicht immer einfach ist, im November die Inzidenz für den Kreis deutlich nach oben getrieben. Damals waren rund 80 Bewohner positiv getestet worden. 80 Neuinfektionen bedeuten bei 70.000 Einwohnern eine Inzidenz von mehr als 100. Ein erneuter Ausbruch könnte folglich dazu führen, dass im Kreis Kusel wieder stärkere Einschränkungen notwendig würden.