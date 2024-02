Thomas Hintermeier wird auf Helmut Käfer als Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Kusel (KSK) folgen. Der Kreistag stimmte dem Vorschlag des Verwaltungsrats der KSK zu. Hintermeier hatte sich gegen fast 20 Mitbewerber durchgesetzt und wird die neue Aufgabe am 1. Januar 2025 übernehmen. Der 51-Jährige ist in Stuttgart geboren und war zuletzt bei der Volksbank Hochrhein in Waldshut-Tiengen beschäftigt. Deren Gebiet sei mit dem Kreis Kusel vergleichbar, sagte Hintermeier in seiner kurzen Vorstellung im Kreistag am Mittwoch: „Auch dort hat der Landkreis eine große Fläche mit vergleichsweise dünner Besiedlung.“ Hintermeier blickt nach eigenen Angaben auf mittlerweile 30 Jahre im Bankgeschäft zurück.