In gut 330 Haushalten haben am 3. Oktober elektrisch betriebene Geräte Knall auf Fall den Geist aufgegeben. Fünf Monate später sitzen die Betroffenen noch immer auf dem Schaden – weil keiner Schuld daran sein und dafür geradestehen will. Immerhin: Die Pfalzwerke wollen in puncto „Störfall“ jetzt mal Wind entfachen.

Es kommt ein Hauch Bewegung in den „Störfall Reckweilerhof“: