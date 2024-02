Zahlreiche Springerinnen aus der Region waren am Sonntag bei den Pfalzmeisterschaften im Rope Skipping Einzel in Germersheim vertreten und dabei erfolgreich.

Springerinnen aus Kübelberg, Kusel, Ohmbach und Waldmohr waren am Start. Die Meisterschaften waren gleichzeitig die Qualifikation für die Bundeswettkämpfe in Dettingen an der Erms am 16./17. März 2024.

Für die Deutschen Meisterschaften haben sich qualifiziert: Sina Strauß, TV Kusel, Amelie Sommer, TV Ohmbach, Haya Mahbub, TV Kübelberg. Für das Bundesfinale haben sich qualifiziert: Selina Tynek, TV Kübelberg, Haya Mahbub, TV Kübelberg, Celina Klinck, TV Kübelberg und Madita Flocke, TV Ohmbach.

Am Sonntag, 10. März, finden die Pfalzmeisterschaften Rope Skipping Team in Waldmohr statt – mit Teams aus Kübelberg und Waldmohr.