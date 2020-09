Helmut Käfer, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Kusel, sitzt bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst mit am Tisch. Nach RHEINPFALZ-Informationen ist Käfer jüngst innerhalb der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände (VKA) für zwei Jahre zum weiteren stellvertretenden Vorsitzenden des Gruppenausschusses Sparkassen gewählt worden. In dieser Funktion soll er für die kommunalen Arbeitgeber mit den Gewerkschaften einen neuen Tarifvertrag aushandeln. Die Tarifgespräche haben am 1. September begonnen. Wegen der zahlreichen Aspekte hätten die Tarifpartner gesonderte Verhandlungstische unter anderem für die Sparkassen eingerichtet – Käfer ist da mit dabei. „Hier sollen die individuellen Rahmenbedingungen vorbereitet werden“, heißt es in einer Erklärung der VKA nach der ersten Verhandlungsrunde am Mittwoch. Am 19. und 20 September wird erneut miteinander geredet.