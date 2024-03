Da das Warmfreibad Waldmohr in den kommenden beiden Saisons wegen mehrerer Sanierungsarbeiten geschlossen bleiben wird, ist das Solarfreibad im Matzenbacher Ortsteil Gimsbach das letzte verbleibende im Kuseler Südkreis. Da der Betrieb eines Freibads aber auch finanziell ordentlich zu Buche schlägt, hat die Ortsgemeinde Matzenbach im vergangenen Jahr ein Defizit von 11.500 Euro eingefahren. Um den Betrieb trotzdem sichern zu können, bat die Gemeinde bereits im Februar in einem Schreiben an die Verbandsgemeinde (VG) Oberes Glantal nach Hilfe. Damit befasste sich der Haupt-, Finanz-, Bau- und Umweltausschuss der VG in seiner jüngsten Sitzung.

„Wir wollen den Kindern eine Möglichkeit geben, bei uns schwimmen zu lernen“, betonte Bürgermeister Christoph Lothschütz (CDU) und schlug den Ausschussmitgliedern vor, der Ortsgemeinde mit einer einmaligen Zahlung in Höhe von 10.000 Euro unter die Arme zu greifen. Auf diesen Betrag hatten sich die Fraktionsvorsitzenden vor der Sitzung einstimmig geeinigt, wie Jonas Kopp, Vorsitzender der CDU-Fraktion der RHEINPFALZ mitteilte. Margot Schillo, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, überlegte es sich während der Ausschusssitzung allerdings anders. Mit Verweis auf die Wichtigkeit des Solarfreibads – besonders für Kinder und Jugendliche – forderte sie, dass die VG den vollen Fehlbetrag in Höhe von 11.500 Euro übernimmt. Bürgermeister Lothschütz war einverstanden und auch alle übrigen Ausschussmitglieder stimmten dafür.