Der Selberg-Chor wurde im Jahr 1866 aus der Taufe gehoben. Er initiierte, begleitete und gestaltete in dieser Zeit viele unterschiedliche Veranstaltungen mit musikalischen Beiträgen. Das ist nun vorbei. Am Mittwoch fand ein Abschlusstreffen statt, was aber nicht bedeuten soll, dass sich die Mitglieder des Chores komplett trennen.

Sieben Jahre ist es her, da hat der Selberg-Chor seinen 150. Geburtstag in Rothselberg gefeiert. Der Nebenraum der Selberghalle war nun auch der Ort, an dem am 19. April das Abschlusstreffen veranstaltet wurde, das zugleich die Auflösung des gemischten Chores bedeutet.

„Das fortgeschrittene Alter der Chorsänger hatte zum Beenden des aktiven Chorgesangs im Verein geführt“, nennt Christine Göttel, die Vorsitzende des Selberg-Chors, den Hauptgrund für die Auflösung. Die 63-Jährige, die dem Verein 1994 beitrat, erklärt, dass der Altersunterschied zwischen potenziellen neuen, jüngeren Mitgliedern und dem zuletzt bestehenden Chor, in dem Personen zwischen 70 und 90 Jahren mitsangen, zu groß sei. Für die Jugend käme eine längere Vereinsverpflichtung zudem immer seltener infrage.

Insgesamt hatte der Selberg-Chor am Ende 19 aktive und 48 passive Mitglieder. Die meisten Personen sind länger als 50 Jahre dabei. Sie wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt, die keinen Beitrag mehr zahlen müssen. Die fehlenden Einnahmen für die Vereinskasse seien eine weitere Hürde für den Vereinserhalt gewesen, sagt Göttel.

Ehrung von drei seit 70 Jahren aktiven Vereinsmitgliedern

Der letzte Auftritt fand 2019 an Weihnachten in der Protestantischen Kirche in Rothselberg statt. Zuvor hatte der Chor bei unterschiedlichen Veranstaltungen – etwa Faschingsfeiern, Weihnachtsfeiern und Gottesdiensten – gesungen. Dann kam Corona, im Februar 2020 wurden die Chorproben eingestellt. Nun gehört der Verein bald der Vergangenheit an. Die Abschlussveranstaltung sollte Göttel zufolge auch dafür genutzt werden, drei Ehrungen für jeweils 70 Jahre aktives Singen vorzunehmen. Dankbar seien die Sängerinnen und Sänger auch dem ehemaligen Chorleiter Walter Leonhardt. Er habe eigentlich nur übergangsweise aushelfen wollen, am Ende hatte er neben seiner Rolle als Chorleiter des Gesangvereins „Harmonie“ Jettenbach auch rund 40 Jahre lang in Rothselberg dirigiert.

Durch die Unterstützung der Gemeinde – sie spendete dem Chor im Jahr 2019 1000 Euro – hat der Verein nach Göttels Angaben noch so lange weiterbestehen können. Im selben Jahr wurde auch das eine oder andere Mal gemeinsam mit ein paar Kindern gesungen, beispielsweise in einem Gottesdienst. Das sei aber nun auch nicht mehr möglich. Sofern Interesse an der Gründung eines Kinder-Gesangvereins besteht, müsse die Initiative von jüngeren, sich dafür einsetzenden Eltern kommen, sagt die 63-Jährige.

Weiterhin monatliche Zusammenkünfte

Die Auflösung des Selberg-Chors bedeutet aber nicht, dass sich die an der Gemeinschaft hängenden Vereinsmitglieder voneinander trennen werden, betont Göttel. Seit Oktober 2020 treffen sie sich jeden ersten Mittwoch im Monat in der Selberghalle zu Kaffee und Kuchen sowie kleinen Veranstaltungen wie Vorträgen der Sozialstation. Die Zusammenkünfte dieses Seniorentreffs, der von mehr als 30 Personen regelmäßig besucht werde, sind aber nicht nur dem ehemaligen Verein vorbehalten, zu den Treffen kommen zum Beispiel auch einige Landfrauen mit ihren Partnern.

„Derzeit nennen wir uns noch Chorrentner, der Name wird sich aber sicher noch ändern“, sagt Göttel und lacht. Der Seniorentreff sei eine Eigeninitiative und solle kein neuer Verein werden. Für die dafür nötige Organisation seien die Teilnehmer zu alt. Um allgemeine Dinge würden sich die „Jüngeren“, die 70- bis 80- Jährigen kümmern, so beispielsweise um das Backen von Kuchen und das Aufbauen der Tische. Allerdings werde der ehemalige Chor bei solchen Treffen auch mal singen. Es seien aber keine Auftritte mehr geplant.