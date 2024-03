Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die TSG Wolfstein-Roßbach ist am Karsamstag (15.30 Uhr) in der Bezirksliga gefordert: Die SG Rockenhausen/Dörnbach ist zu Gast. Und für den TuS Schönenberg steht am Samstag (16 Uhr) in Zweibrücken ein Sechs-Punkte-Spiel an.

„Wir haben die Pause gut genutzt, konnten ein bisschen regenerieren, unsere angeschlagenen Spieler sich ein wenig erholen. Aber es ist jetzt auch gut so, dass wir wieder kicken dürfen“,