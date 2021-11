Die Realschule plus hat 4000 Euro der gemeinnützigen Gesellschaft „Direkt für Kinder“ gespendet. Schulleiterin Katja Albert und eine Schülergruppe überreichten den Spendenscheck an Edith Wingenfeld, Gründerin der Gesellschaft. Die Schüler hatten ihren Wandertag der Hilfsaktion gewidmet und im Vorfeld bei Verwandten und Freunde für jeden zurückgelegten Kilometer einen Betrag ausgehandelt. Die Realschule Plus unterstützt „Direkt für Kinder“ seit elf Jahren. Das Geld geht an Kindern in akuten Armutssituationen.