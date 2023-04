Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Motorsportclub „Potzberg“ in Altenglan zieht sein motorsportliches Jahresprogramm durch und veranstaltet am Samstag, 25. September, zum 46. Mal die ADAC-Potzberg-Rallye. Das Rallyezentrum befindet sich auf und am Sportplatz in Hinzweiler. Von dort geht es zu den Wertungsprüfungen der Retro-Rallye in Altenglan und Deimberg.

Gefahren werden bei der Potzberg-Rallye zwei Wertungsprüfungen, die jeweils dreimal zu befahren sind. Der MSC hat auch dieses Mal ein umfangreiches Hygienekonzept vorlegen müssen. Um die Kontakte