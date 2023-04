Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Montag beginnt für den nächsten Schwung Schüler der Präsenzunterricht wieder. Das ist an den Schulen recht unterschiedlich organisiert. Während in Waldmohr der IGS-Standort geschlossen bleiben muss und ein Viertel der Lehrer fehlt, können am Veldenz Gymnasium bis zur Hälfte der Schüler gleichzeitig zum Präsenzunterricht kommen.

Die IGS Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr hat zwei Standorte, jedoch findet in Waldmohr, wo unter normalen Umständen acht Klassen der fünften und sechsten Jahrgangsstufen