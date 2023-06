Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Feuerwehrgerätehaus in Lauterecken laufen Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten, die Erleichterungen für alle Wehren in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein bringen.

Mit der neuen Schlauchwaschanlage gehört das Waschen per Hand in 15 Meter langen Wannen der Vergangenheit an. Dafür wurden fünf bis sechs Leute benötigt, außerdem viel Wasser und