Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Acht Poeten und eine „Vorband“ traten am Dienstagabend beim Poetry Slam im Kinett Kusel an. Durchs Programm führte mit Schunke III ein ausgewanderter Herschweiler-Pettersheimer. Die Themen reichten von der Zeitenwende bis zur Schreibblockade.

Dass der Moderator Schunke III, aus Hochheim am Main in Hessen angereist, ursprünglich aus Herschweiler-Pettersheim stammt, war hin und wieder in seiner schwungvollen Moderation zu hören. Gut