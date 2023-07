Ein Lkw ist am Freitagnachmittag in der Brunnenstraße in Schmittweiler ins Rutschen gekommen. Dabei ist ein Kran mit einer Palette gegen einen Gastank geschlagen. Wie Stefan Reichhart, stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, mitteilt, wurde der Lkw, der aus bislang ungeklärter Ursache ins Rutschen kam, von den Einsatzkräften der Feuerwehren Dunzweiler und Schönenberg-Kübelberg abgesichert. Der Unfall, bei dem niemand verletzt wurde, ereignete sich Reichhart zufolge beim Abladen einer Palette Baustoffe. Hier schlug der Ausleger (Kran) um, das Fahrzeug wurde fünf bis sechs Meter in Richtung Brunnenstraße gezogen und kam an einer Mauer zum stehen. Der Ausleger mit der Palette schlug an einen Gastank auf einem Grundstück, an dem die Einsatzkräfte jedoch keine Schäden feststellten. Reichhart zufolge wird dieser noch vom Versorger geprüft.