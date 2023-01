Mit dem Solidarpakt soll in diesem Jahr etwas ganz Neues geschaffen werden. In der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein stehen zudem Entscheidungen an, beispielsweise: Wie geht es weiter beim Klimaschutz? Welche Turnhallen werden saniert?

Bis auf das Logo, das noch auf der Hauswand angebracht werden soll, ist die energetische Sanierung der Verbandsgemeindeverwaltung in Lauterecken abgeschlossen. Bei der Generalsanierung im Innern fehlt noch das Parterre – und dann bleibt abzuwarten, ob der Wasserschaden von Anfang Dezember noch Nacharbeiten erfordert. „Der Sachverständige war da“, sagt Bürgermeister Andreas Müller.

Fachleute sind auch gerade dabei, den Zustand der sechs Turnhallen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde zu begutachten – vier sind Schulturnhallen, zwei nicht mehr: Grumbach und Odenbach. Seit Jahren versucht die Verbandsgemeinde, in Förderprogramme für Turnhallensanierungen rein zu kommen – bisher ohne Erfolg. Doch die Hallen werden „vom Zuwarten nicht besser“. Zehn bis 15 Millionen Euro werde es kosten, alle zu sanieren, in St. Julian werde wohl ein Neubau erforderlich. „Wir müssen ein Ranking machen, wir werden nicht drumherum kommen“, sagt Müller. Das Vorgehen soll in diesem Jahr im Rat besprochen werden.

Hoffen auf Glantalbahn-Studie

Ebenso zu besprechen ist, wie es weiter geht in Sachen Klimaschutz. „Das Thema wird im Oktober nicht zu den Akten gelegt“, betont Müller. Dann jedoch sind die zwei Jahre zu Ende, in denen der Klimaschutzmanager zu 100 Prozent gefördert wird; dann wird ein Klimaschutzkonzept vorgestellt. Ein Förderantrag für einen Energiemanager sei gestellt. Klar sei, so Müller: „Wir wollen weg von fossilen Rohstoffen.“ Alle kommunalen Gebäude in allen Ortsgemeinden sollten dafür angeschaut werden.

Große Hoffnung in Sachen klimafreundlicher Mobilität setzt er in die Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung der Glantalbahn. Sie wird im späten Frühjahr erwartet. „Im Moment sieht man vielleicht noch nicht die großen Vorteile, aber der Anschluss an Rhein-Main und Rhein-Neckar wird eine Anbindung für Firmen sein – für Fracht ebenso wie Mitarbeiter. Dann werden auch Leute eher bereit sein, hierher zu kommen“, sagt Müller.

Guter Dinge in Sachen Mensa

Guter Dinge sei er, sagt Müller, in Sachen Mensa Lauterecken. Sobald rechtlich geprüft sei, ob die Planung vom bisherigen Büro weitergeführt werden kann, könne es ganz schnell gehen. Im Spätsommer war informiert worden, dass beim seit 2021 stockenden Bau an der Grundschule draufgesattelt und vier statt der bisher geplanten zwei Klassenzimmer zusätzlich geschaffen werden sollen. Ursprünglich waren die Bauarbeiten gestoppt worden, als klar wurde, dass die Traglast der Pfahlgründungen nicht ausreichte für das geplante Gebäude. Eine rechtliche Auseinandersetzung läuft.

Bis zum Sommer sollen an beiden Freibädern neue Kioske gebaut sein. Dafür werden mehr als 500.000 Euro aus den freiwilligen Ausgaben finanziert. Die Lüftungen sollen ab Ende des ersten Quartals in den Grundschulen eingebaut werden, Start werde in Jettenbach sein.

Fachbereich Finanzen an vielen Fronten gefordert

Fast alle Ortsgemeinden hätten bereits dem Solidarpakt zugestimmt, der als Zweckverband dieses Jahr Gestalt annehmen soll: Eingezahlt wird ein Anteil der Akzeptanzzahlungen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen, dafür wird die VG-Umlage für alle gesenkt.

Auf den Fachbereich Finanzen komme in diesem Jahr einiges zu, erklärt der Bürgermeister: In 18 Gemeinden müssen noch wiederkehrende Straßenausbaubeiträge eingeführt werden – die sind ab nächstem Jahr Pflicht. Auch wegen des neuen Kommunalen Finanzausgleichs und der Grundsteuer stehe viel Arbeit an – gerade angesichts der vielen Gemeinden. „Wir müssen uns fragen: Reichen uns die Leute oder müssen wir verstärken“, erklärt Müller.