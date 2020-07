Das Ultraleichtflugzeug Eurofox einer Langenbacher Haltergemeinschaft ist am Sonntag gegen Mittag am Flugplatz Daun-Senheld bei Mehren in der Vulkaneifel abgestürzt. Der 59-jährige Pilot aus Zweibrücken ist dabei gestorben. Der 61-jährige Copilot aus der ehemaligen Verbandsgemeinde Waldmohr liegt mit Knochenbrüchen in einem Trierer Krankenhaus. Die Verletzungen seien nicht lebensgefährlich, sagte Gerd Rudolph, Vorsitzender des Flugsportvereins Kusel in Langenbach. Die beiden Mitglieder des Flugsportvereins seien gegen 10.30 Uhr am Flugplatz Langenbach gestartet. Beim Landeanflug auf Daun versuchte der Pilot durchzustarten. Daraufhin kippte die Maschine ab, und fing beim Aufprall auf dem Boden Feuer, wie Rudolph erklärt. Sie verbrannte fast vollständig.