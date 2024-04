Ein Autodieb hat am Montag auf dem Mannheimer Luisenring einen Unfall gebaut und ist geflüchtet. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei vom Freitag hervor.

Demnach hatte eine Autobesitzerin am Montag gegen 7.30 Uhr festgestellt, dass ihr am Vorabend geparktes Auto in Seckenheim entwendet worden war. Sie begab sich zur Polizei und erstattete Anzeige wegen des Diebstahls des Mercedes. Eine Fahndung nach dem Auto verlief zunächst ergebnislos.

Am selben Tag befuhr ein bislang unbekannter Tatverdächtiger mit diesem entwendeten Mercedes gegen 18.50 Uhr auf dem Luisenring in Richtung Parkring, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und zunächst gegen einen Toyota fuhr, dann vier weitere Fahrzeuge aufeinanderschob. Laut Polizei waren in keinem der Fahrzeuge Menschen. Der Mercedes kam in der Mitte des Luisenrings zum Stehen.

Der Fahrer sowie zwei bislang weitere unbekannte Mitfahrer stiegen aus dem Mercedes aus und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sachschadens lässt sich bislang noch nicht beziffern. Aufgrund des Unfalls kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen auf dem Luisenring.

Polizei sucht Zeugen

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zum Unfall beziehungsweise zu den Personen geben können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0621 1745555 zu melden.