Stadtmobil Rhein-Neckar, der regionale Carsharing-Anbieter, hat nach eigenen Angaben einen symbolischen Scheck über 6000 Euro an den Verein Wildwasser Ludwigshafen übergeben. Kunden konnten seit Sommer 2023 bei jeder Reservierung eines Carsharing-Autos zwei Euro spenden. Stadtmobil hat den gesammelten Betrag dann am Ende aufgestockt: „Wir freuen uns sehr“, sagt Mareike Bundschuh vom Verein Wildwasser, die den Scheck entgegennahm. „Wir sind bei unserer Arbeit auf Spenden angewiesen.“ Als nächstes Projekt will Stadtmobil die „Frauenzuflucht Kaiserslautern“ unterstützen.