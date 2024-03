Die neue politische Kraft möchte auf auch Landkreis-Ebene ein womöglich gewichtiges Wörtchen mitreden: Zur Kommunalwahl am 9. Juni wird auch eine Wählergruppe Danneck ihre Hüte in den Ring werfen. Das hat Thomas Danneck gegenüber der RHEINPFALZ angekündigt. Am Mittwochabend hatten sich mögliche Mitstreiter, Weggefährten, Interessenten in Altenglan getroffen. Dort hat lag der Fokus auf einer inhaltliche Ausrichtung: Die Wählergruppe möchte Profil zeigen und konkretisieren, wofür sie denn nun steht. Daran werde gefeilt, Ideen und Anregungen seien weiterhin nur allzu willkommen, betont der Initiator, der im Kreistag sitzt sowie als Beigeordneter der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan fungiert. Danneck hatte Ende Januar aus Frust der SPD den Rücken gekehrt und im Februar angekündigt, künftig abseits der Parteischiene im Sinne der Bürger wirken zu wollen.

Unterdessen ist laut Danneck klar: Das Interesse daran, eine nicht an Parteiinteressen, sondern an Bedürfnissen der Bürger im Kreis ausgerichtete Politik mitzugestalten, sei so groß, dass die Mitstreiter auch im Kreistag Flagge zeigen möchten – wenn denn genügend Wähler die Gruppe mit einem Vertrauensvorschuss ausstatten und ihre Kandidaten legitimieren.

Für Vereinsgründung reicht die Zeit nicht mehr

Die Wählergruppe Danneck hat bereits eine Liste für die Wahl zum Verbandsgemeinderat Kusel-Altenglan aufgestellt. Jetzt wird ein Listenvorschlag für die Kreistagswahl folgen. Die Kandidatenkür ist für den 17. April vorgesehen. Streng genommen handelt es sich dabei um eine weitere Wählergruppe, die allerdings ebenfalls den Namen des Rammelsbachers tragen wird. „Aus organisatorischen Gründen“, wie Danneck betont: Die Kürze der Zeit lasse es nicht zu, noch einen Verein zu etablieren, auf dessen rechtlicher Basis dann auch eigens ein Name für das neue Wählerangebot etabliert werden könnte. Tritt eine reine Personenvereinigung mit einer Liste an, ist es unabdingbar, dass ein Verantwortlicher mit seinem Namen dafür einsteht.

Für die Kreis-Wählergruppe präsentiert Danneck übrigens einen organisatorischen Leiter: Harald Leixner aus Börsborn, Landwirt und im Jahr 2017 als parteiloser Mitbewerber im Rennen um das Amt des Landrats mit von der Partie.