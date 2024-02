Fast 90 Menschen waren zur Infoveranstaltung von Thomas Danneck nach Altenglan gekommen, der eine eigene Liste für die Verbandsgemeinderatswahl in Kusel-Altenglan aufstellen will. Und vielleicht auch eine Kreistagsliste ...

„Wir hatten ja nicht viel Werbung gemacht, aber das Interesse war riesig“, sagt Thomas Danneck auf Nachfrage über die Infoveranstaltung am Mittwochabend in Altenglan. Dass auch Menschen aus den Verbandsgemeinden Oberes Glantal und Lauterecken-Wolfstein gekommen waren, habe ihn besonders gefreut. Jetzt ist klar: Danneck, der Ende Januar aus der SPD ausgetreten war, wird mit einer Liste „von Gleichgesinnten“ auf Verbandsgemeindeebene antreten. Die Liste soll am Freitag, 8. März, im Nebenraum der Altenglaner Turnhalle aufgestellt werden. „Die Liste wird dann den Namen desjenigen tragen, der an erster Stelle steht“, sagt Danneck. Denn es handele sich um eine nichtmitgliedschaftlich organisierte Wählergruppe. Für eine Liste zur Kreistagswahl „denken wir darüber nach“, eine echte Wählergruppe zu gründen. Wer sich für eine Mitarbeit interessiere, könne sich bei ihm oder der Altenglaner Ortsbürgermeisterin Yvonne Draudt-Awe melden.