Der Name ist Programm. Klezmers Techter ist eine ausschließlich aus Frauen bestehende Formation. Sie spielt am Freitag, 30. Juni, um 18 Uhr in der Synagoge Odenbach.

Einmalig und unverwechselbar sei der Klezmers-Techter-Stil, heißt es in der Ankündigung. Ein Mosaik aus traditionellen Melodien und Eigenkompositionen von der bekannten Klezmer-Frauenmusikgruppe mit Gabriela Kaufmann (Klarinette, Bassklarinette), Almut Schwab (Akkordeon, Flöten, Hackbrett) und Nina Hacker (Kontrabass).

Traditionelles mit Jazzelementen

Das Trio spielt traditionelle Klezmer-Melodien und -lieder, bei denen es zeitgenössische Folklore mit stark expressivem Gehalt und Jazzelementen vermischt. Die Zuhörenden dürfen Freude und Trauer musikalisch erleben. Mal reißt die Musik so mit, dass man tanzen möchte, mal schweben die Töne im Raum und man lauscht der Stille.

In seinen Arrangements schöpft das Trio immer wieder aus neuen musikalischen Quellen und Stilrichtungen. Viele Jahre spielen die drei Musikerinnen schon zusammen auf den kleinen und großen Bühnen dieser Welt mit ungebremster Spielfreude. Dabei liefern sie sich funkensprühende Dialoge mit virtuoser Technik und viel Gefühl. Das Trio trat auf Einladung von Giora Feidman bereits mehrfach in Israel auf – mit überwältigendem Erfolg.

Wander- und Klezmermusikanten

Eingeschoben in das Musikprogramm wird uns Elaine Neumann an ihren Gedanken zum Wandermusikantentum teilhaben lassen. Elaine Neumann leitet das TRAFO-Projekt Westpfälzer Musikantenland, das federführend durch den Landkreis Kusel entwickelt wird. Sie wird über die große Ähnlichkeit der Lebensweise von Klezmer-Musikanten und der in der Region beheimateten westpfälzischen Wandermusikanten aufklären.

Veranstalter ist der Förderverein ehemalige Synagoge Odenbach. Der Eintritt ist frei, dennoch wird um Kartenreservierung per E-Mail an joachim67748@t-online.de oder fv-synagogeodenbach@t-online.de oder telefonisch unter 06382 993297 gebeten.