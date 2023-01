Nach einem dreiviertel Jahr ist Schluss: Die Kleiderkammer der katholischen Pfarrei Hl. Franz Xaver im ehemaligen Pfarrhaus in Reipoltskirchen hat Mitte Dezember ihre Türen geschlossen. Einen Fahrdienst zu umliegenden Kammern bietet die Pfarrei jedoch weiterhin an.

Schon Anfang Dezember war die Kleiderkammer der katholischen Pfarrei Hl. Franz Xaver im ehemaligen Pfarrhaus in Reipoltskirchen so gut wie leer. Die Caritas sowie die Flüchtlingshilfe Kusel hatten die meisten Sachen bereits abgeholt. Am 15. Dezember schloss die Kleiderkammer offiziell ihre Türen, wie Pfarrer Christof Anselmann berichtet. Beschlossen habe das der Pfarreirat. Zum einen mussten Heizkosten gespart werden. Zum anderen sei die Nachfrage während den Öffnungszeiten an zwei Dienstagen im Monat gering gewesen. Das hänge sicherlich auch mit der Lage zusammen, sagt Anselmann, wenngleich es ein Fahrdienstangebot ab Lauterecken gab.

„Die meisten kommen, wenn sie etwas brauchen, und das brauchen sie eben sofort“, erklärt der Pfarrer. Wenn jemand bei ihm in Lauterecken vorbeikam, der etwas benötigte, sei er meist direkt mit ihm nach Reipoltskirchen gefahren oder habe einen Termin vereinbart – unabhängig von den Öffnungszeiten. Der Bedarf sei schon da, es gebe genug Leute, die auf ein solches Angebot angewiesen seien, weshalb eine „Schmalspurversion“ weiterhin angeboten werden soll: Ein kleines Repertoire an Kleidung, insbesondere für Kinder, sei bei einigen Ehrenamtlichen zu Hause untergebracht. „Wer etwas braucht, kann sich weiterhin an uns wenden“, sagt Anselmann. Bei Bedarf werde auch eine Fahrt in umliegende Kleiderkammern organisiert, etwa nach Kusel, Idar-Oberstein oder Pirmasens.

Hauptsächlich Familien als Kundschaft

Anselmann berichtet, dass vor allem jüngere Menschen, meist unter 50 Jahren, das Angebot der Kleiderkammer wahrgenommen hätten. „Es waren auch mehr Familien da als Einzelpersonen.“ Wie der Pfarrer berichtet, seien auch einige Flüchtlinge in die Kammer gekommen. Kleidung, Haushaltsgeräte oder Geschirr konnten umsonst oder gegen eine Spende mitgenommen werden. Erst im April öffnete die Kleiderkammer in Reipoltskirchen ihre Türen, zuvor war sie „auf Versuchsstatus“ im Pfarrzentrum in Lauterecken untergebracht gewesen. Organisiert in Zweier-Teams, kümmerten sich acht bis zehn Ehrenamtliche um die Kammer.