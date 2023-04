Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zu viele Kinder, zu wenig Platz. Die Kita „Nesthocker“ stößt so langsam an ihre Kapazitätsgrenze. Die Gemeinde lässt derzeit Möglichkeiten ausloten, wie mehr Platz geschaffen werden kann. Bis es so weit ist, könnte eine Gruppe an einem anderen Ort betreut werden. Entschieden ist aber noch nichts.

Der Bedarf an Betreuungsplätzen im Landkreis steigt seit mehreren Jahren. Die im Nordkreis gegründete Elterninitiative „Wir brauchen einen Kita-Platz“ hat