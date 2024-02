In einigen Jahren wird die Kindertagesstätte im Altenglaner Ortsteil Mühlbach aufgegeben. Das wurde vor einiger Zeit beschlossen, da eine Renovierung zu teuer ist. Nun wird in dem alten Gebäude der Brandschutz verbessert – für einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Der Altenglaner Ortsgemeinderat vergab für den Gemeindekindergarten im Ortsteil Mühlbach Arbeiten für 130.000 Euro, um den Brandschutz zu verbessern. Obwohl Altenglan die Mühlbacher Kindertagesstätte in einigen Jahren aufgeben wird – Ortsbürgermeisterin Yvonne Draudt-Awe schätzt in fünf oder sechs Jahren –, könne auf eine Verbesserung des Brandschutzes nicht verzichtet werden. Blieben die Arbeiten aus, würde die Betriebserlaubnis erlöschen, sagte die Ortsbürgermeisterin.

Die Ortsgemeinde mit ihren drei Ortsteilen muss laut Bedarfsplan 100 Kindergartenplätze zur Verfügung stellen, wie Draudt-Awe in einer früheren Ratssitzung betonte. Der Gemeinderat war sich seinerzeit einig, dass sich eine Sanierung des im Jahr 1938 errichteten Gebäudes nicht lohnt. Das Gremium kam daher überein, einen neuen Kindergarten zu errichten. Da es in Mühlbach kein geeignetes Grundstück gibt, wird der neue Kindergarten in Altenglan hinter dem Edeka-Markt entstehen – das Grundstück befindet sich im Gemeindeeigentum.

Größe der neuen Kita unklar

Wie viele Kinder künftig in der neuen Kita betreut werden, steht noch nicht fest. Dies hängt auch von der Kirchengemeinde ab, die Träger der zweiten Kita im Ort ist. In der jetzigen Kita können 60 Kinder betreut werden. Da weitere Ganztagsplätze geschaffen werden sollen, reduziere sich die Aufnahmezahl auf 45 Kinder. Laut Ortsbürgermeisterin sah es lange Zeit so aus, als ob die Kirchengemeinde das Gebäude nicht habe erweitern wollen. Jetzt hätten Gespräche stattgefunden, sodass es durchaus doch noch zu einer Erweiterung der Kirchen-Kita kommen könnte. Je nachdem, wie der Entschluss der Kirchengemeinde aussehe, werde der neue Kindergarten so gebaut, dass er vier oder sechs Gruppen aufnehmen kann, sagte Draudt-Awe.