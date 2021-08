Thema im Gemeinderat Oberweiler-Tiefenbach waren am Donnerstag die Kerwe und der Pro-Bier-Abend. Wie Ortsbürgermeister Günter Schwambach betonte, soll die Kerwe Ende September stattfinden. Auf den Pro-Bier-Abend, bei dem in vielen Probierstuben unterschiedliche Gerstensäfte und andere Getränke ausgeschenkt werden, müsse man dieses Jahr verzichten. Die derzeit wieder steigenden Corona-Infektionszahlen sei ein Grund für die Absage, sagt Schwambach. Zudem finde an dem Wochenende, 25. und 26. September, auch die Bundestagswahl statt. Viele Helfer müssten dann an zwei Tagen in Folge mit anpacken – sowohl beim Getränkeausschank bis spät in die Nacht als auch am Wahltag. Das wolle man den Frauen und Männern nicht zumuten.