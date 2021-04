Der Gemeindewald war das wichtigste Thema bei der ersten Gemeinderatssitzung nach der Corona-Pause.

Der Sachverständige der Landwirtschaftskammer, Gerhard Hommes, erläuterte seinen Vorschlag für den Betrieb des Gemeindewalds in den kommenden zehn Jahren gemeinsam mit Revierleiter Werner Häußer. Auf der Fläche von 47 Hektar gibt es überwiegend Buchen und Eichen, wobei viele Buchen bereits 80, Eichen vielfach etwa 120 Jahre alt sind. Buchen erreichen ein Alter von 160, Eichen gar 180 Jahren. In den nächsten zehn Jahren wird also keine große Holzernte zu erwarten sein.

Die Erlöse in dieser Zeit kalkuliert Hommes vorsichtig mit 38.000 Euro, auch wegen der geringen Holzpreise. Den Revierdienst wird das Land für 16.800 Euro leisten, also für 44 Prozent der Erlöse. Unterm Strich wird die Gemeinde 7500 Euro zuschießen müssen. Auf Jahrzehnte hin werden aber wenige Kosten für eine Verjüngung der Bestände anfallen. Der Plan erhielt volle Zustimmung.

Weitere Themen

Angenommen hat der Rat eine Spende von 1000 Euro von der Ortsgruppe des Bauern- und Winzerverbands für das Anpflanzen von Bäumen.

Für die Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses wurden die Zimmerer-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten für einen Angebotspreis in Höhe von 88.000 Euro vergeben. Die Vergabe der Fenster und Türen sowie der Tischlerarbeiten wurde trotz eines günstigen Angebots zurückgestellt, weil sich im Rat Bedenken erhoben zur Ausschreibung, besonders zur Art der Türen, über die noch nicht förmlich beschlossen worden war.

Eine längere Diskussion entspann sich über das Nutzungsentgelt für die Grillhütte. Schließlich wurde beschlossen, dass es bei 35 Euro liegt, inklusive Versicherung und Wasserverbrauch. Strom kostet 50 Cent pro Kilowattstunde.