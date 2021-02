Mit sieben Forschungsprojekten aus den Bereichen Arbeitswelt, Biologie, Chemie und Physik gewann das Veldenz-Gymnasium Lauterecken beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ einen Schulpreis. Isabell Dill, Sebastian Theis und Noah Much erreichten den ersten Preis in der Physik. In ihrem Projekt testeten sie mithilfe UV-empfindlicher Perlen verschiedene UV-Schutzmittel. Damit sind sie für den Landeswettbewerb Ende März qualifiziert. Sonderpreise im Bereich Chemie gab es für Emma Bazzato und Anna Maria Christmann, die sich mit kompostierbaren Haushaltsfolien beschäftigten, sowie für Amina El Cheheimi, Lena Marie Zinßmeister und Serina Bauer für ihr Projekt zu natürlichen Farbstoffen. Elias Ropers und Luca Lucien Leonhardt erhielten den zweiten Preis in der Chemie für ihre Untersuchung zu der Frage, wie man die besten Wunderkerzen herstellen kann. Den dritten Preis und einen Sonderpreis in der Biologie gewannen Sophie Fabienne Gräbner und Aileen Krauß, die den Einfluss von Pilzen auf das Wachstum von Sonnenblumen- und Bohnenpflanzen untersucht haben.

Coronabedingt fand der Wettbewerb in diesem Jahr als Online-Veranstaltung statt. Die Schüler arbeiteten von zu Hause aus an ihren Projekten und stellten sie über die Videoplattform BigBlueButton der Fachjury vor.