Dass es bei einer Verabschiedung in den Ruhestand nach 29 Jahren Betriebszugehörigkeit viele lobende Worte gibt, versteht sich fast von selbst. Doch bei Johann Fleig kam das von ganzem Herzen. Schließlich war er nicht nur der allererste Mitarbeiter der Firma Minitec, sein ehemaliger Chef Bernhard Bauer betont auch, dass er zu einem Freund der Familie geworden sei.

Ihre Anfänge nahm die Erfolgsgeschichte von Chef und Mitarbeiter im April 1991: Bernhard Bauer, korrekterweise dessen Frau Sonja, hatte fünf Jahre zuvor, am 7. März 1986, in Bensheim an