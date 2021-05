Die Anzahl der Infektionen mit dem Coronavirus seit Beginn der Pandemie hat die Marke von 2000 überschritten und ist auf 2008 gestiegen. Seit Freitag hat das Gesundheitsamt 38 Neuinfektionen gemeldet – 27 am Freitag, zwei am Samstag und neun am Sonntag. Laut Gesundheitsamt sind 192 Fälle aktiv.

Das Landesuntersuchungsamt meldet damit eine Inzidenz von 105,4. Das Robert-Koch-Institut, dessen Wert für die Bundes-Notbremse maßgeblich ist und das wegen der Meldekette einen Tag Verzug bei den Zahlen hat, nennt eine Inzidenz von 104,0.

Insgesamt fast 18.000 Erstimpfungen

Das Impfzentrum auf dem Kuseler Windhoft hat derweil mitgeteilt, dass in der abgelaufenen Woche 1787 Impfungen vorgenommen wurden – davon 1014 Erstimpfungen. Seit Öffnung des Impfzentrums sind 13.662 Erst- und 6300 Zweitimpfungen verabreicht worden.

Die Anzahl der von den Hausärzten vorgenommenen Impfungen ist bis einschließlich Donnerstag auf 4038 gestiegen; der Freitag, an dem in vielen Praxen geimpft worden ist, liegt noch nicht vor. Stand Donnerstag liegen die Ärzte im Kreis Kusel mit einer Impfquote von 5,75 weiterhin über dem Landesschnitt von 5,49. Das geht aus den Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung hervor.