Zum internationalen Museumstag am 23. April bieten zertifizierte Wanderführer der Verbandsgemeinde Oberes Glantal zwei geführte Wanderungen auf dem Kirschenland-Weg an, der Teil des Begehbaren Geschichtsbuchs ist. Start und Ziel ist jeweils das Kirschenland-Museum in Altenkirchen, das an diesem Tag von 9 bis 18 Uhr geöffnet ist. Wie die Wanderführer mitteilen, werden eine elf Kilometer lange sowie eine 6,5 Kilometer lange Rundwanderung angeboten. Start der beiden Touren, die für die Teilnehmer kostenlos sind, ist um 9 Uhr am Museum. Nach der Rückkehr gibt es den Wanderführern zufolge ein Mittagessen, nachmittags Kaffee und Kuchen vom Heimat- und Wanderverein. Anmeldungen für das Mittagessen sind bis 11. April an Barbara Kobza per E-Mail an wandern.kobza@online.de oder per Telefon an Klaus Schillo (06383 1536 oder 0173 3884750) zu richten.